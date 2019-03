Carpi, Concas: "Renderemo la vita difficile al Palermo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Conferenza stampa per il centrocampista del Carpi Fabio Concas. Queste le dichiarazioni del giocatore riportate dal sito ufficiale del club emiliano: "Questi 15 giorni senza partite sono intensi, ci stiamo allenando per prepararci a questo minicampionato che ci aspetta che come ci ha detto il mister sarà come un Mondiale: ci giochiamo tutto in 40 giorni di fuoco, non abbiamo più alibi e non possiamo più aspettare niente e nessuno. Sono tutte gare difficili ma ogni domenica dobbiamo cercare di portare a casa punti e alla fine tireremo le somme. In otto anni che sono qui è la prima volta che ci troviamo in questa condizione di classifica. E’ una situazione diversa ma deve farci tirare fuori quello che siamo, sia a noi più vecchi che ai nuovi. Tutti sappiamo quello che vogliamo e tutti daremo l’anima per arrivare a fine campionato abbracciandoci e senza piangere. Come tutti i giocatori vorrei giocare sempre, ma ero stato fermo e col mister si era deciso di farmi recuperare al 100%. Ma adesso chi gioca gioca, bisogna dare tutto quello che si ha. Il Palermo? Non lo devo presentare certo io, sappiamo tutti che è una corazzata importante nonostante i problemi societari. Hanno un organico importante, giocano per la promozione diretta e non sarà facile, ma non sarà facile neanche per loro ve lo assicuro. Speriamo di metterli in difficoltà con le nostre qualità. I rigori? C’è una gerarchia chiara e il mister fa le sue scelte. Finora non sono andati bene ma non do certo la colpa a chi li ha sbagliati, se dovesse capitare non mi tirerei indietro e mi prenderei la responsabilità“.