© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Conferenza stampa di presentazione a Carpi per Davide Marsura, ultimo acquisto del club emiliano arrivato dal Venezia. Ecco le sue parole riportate dal sito ufficiale: “Il Carpi è stata la squadra che mi ha cercato per prima e con più insistenza. Ho deciso di venire qui perché penso che questa sia la piazza ideale per me, qui sono cresciuti molto giovani, la Società è seria, il mister credo mi possa valorizzare al meglio e non ci ho pensato più di tanto. Carpi mi affascinava e volevo venire qui, le altre richieste le avrei valutate solo se la trattativa col Carpi non fosse andata a buon fine. Tatticamente posso giocare alle spalle della prima punta o esterno. Ho già parlato col mister che mi ha spiegato le prime cose. Ho sempre fatto l’esterno a sinistra in carriera fino a quando, a Venezia, Inzaghi è passato al 3-5-2 e mi ha adattato a fare la seconda punta. Mi è piaciuto molto fare la seconda punta, mentre l’esterno è il mio ruolo di sempre. Del Carpi ho sempre avuto una grandissima considerazione, da avversario l’ho sempre vista come una squadra difficile e tosta da affrontare. Mi metto a disposizione con tutto me stesso per raggiungere la salvezza".