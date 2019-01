© foto di Federico Gaetano

Per abbracciare il centrocampista Mamadou Coulibaly il Carpi dovrà attendere ancora qualche giorno, se non il finale di mercato. Per il classe ‘99 è tutto fatto, ma si deve attendere l’ok di Nicola che sabato scorso lo ha tenuto in panchina per 90 minuti e vorrebbe capire prima l’entità degli infortuni in mediana prima di lasciar partite il giovane centrocampista. Lo riporta Il Resto del Carlino.