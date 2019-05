Il Bari continua a guardare in casa Carpi per rinforzare la rosa in vista di una Serie C da vivere da protagonista. Dopo Poli, Concas e Arrighini il club pugliese avrebbe messo nel mirino un altro calciatore del club emiliano come il duttile Alessio Sabbione, un vero e proprio jolly tra difesa e centrocampo. Sul classe ‘91, come riporta la Gazzetta di Modena, ci sarebbe però la concorrenza del Cosenza.