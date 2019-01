Carpi, Rolando: "Obiettivo salvezza. Il mio idolo? Cuadrado"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gabriele Rolando, centrocampista approdato al Carpi dalla Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la conferenza stampa di presentazione (fonte Parlandodisport.it): “C’erano stati contatti già a inizio dicembre, il direttore e il mister mi volevano qui nonostante le richieste che avevo. Abbiamo prolungato un attimo la trattativa perchè la Samp aveva bisogno di me in questo periodo a causa dell’emergenza in difesa. Sono arrivato qui per fare bene e per aiutare la squadra, è una sfida e a me piacciono le sfide. A Palermo e Latina ho fatto campionati per vincere, ma non ho paura di lottare per la salvezza. Ho avuto un impatto positivo con l’ambiente, se remiamo tutti dalla stessa parte possiamo raggiungere il nostro obiettivo. Il mio ruolo? Mi piace attaccare ma con Giampaolo ho imparato molto sulla fase difensiva. Di lui non posso che parlare bene, è un maestro di calcio e vive il campo 24 ore su 24. Nel 3-5-2 di Castori credo che le mie caratteristiche saranno valorizzate al massimo, sono disponibile a fare qualsiasi ruolo, destra o sinistra cambia poco. Bisogna dare una grossa mano a questa squadra, che dalle ultime partite mi sembra viva e determinata. Il risultato di sabato è bugiardo e abbiamo voglia di riscattarci. La Serie B mi pare molto equilibrata e difficile. Le altre si sono rinforzate, ma lo abbiamo fatto anche noi. Dobbiamo rimanere sul pezzo. Un ritorno alla Sampdoria? Ora non ci penso, l’importante è fare bene in questi 6 mesi con il Carpi. Idoli? Cuadrado".