© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Carpi si appresta a vivere un gennaio da protagonista sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Fabrizio Castori e provare a risalire ulteriormente la classifica. Come riporta la Gazzetta di Modena vi saranno infatti innesti in ogni reparto: in difesa gli obiettivi sono Gabriele Rolando, terzino classe ‘95 della Sampdoria, e Michele Fornasier, centrale classe ‘93 del Pescara, mentre in mezzo al campo si sogna il ritorno di Lorenzo Lollo, classe ‘90 in forza all’Empoli, e piace Giuseppe Carriero, classe ‘97 del Parma. Sempre in casa ducale si punta a due attaccanti in uscita come Joel Baraye, classe ‘92, e Alessio Da Cruz, classe ‘97. Gli altri due nomi per il reparto avanzato sono due vecchie conoscenze di Castori come gli ex cesenati Nicola Dalmonte, classe ‘97, e Gabriele Moncini, classe ‘96, rispettivamente in forza a Genoa e SPAL.