Saranno circa mille i tifosi del Palermo, appartenenti e non ai gruppi organizzati, che domani raggiungeranno Roma per la sentenza della Corte Federale d’Appello sulla retrocessione in Serie C dei rosanero decisa in primo grado. Una carovana di pullman e auto private – ma c’è chi partirà in nave o aereo – per supportare il Palermo in un momento decisivo della sua storia sotto la sede della Corte.

In casa siciliana si respira ottimismo dopo che la Cassazione si è pronunciata dichiarando assolutamente regolare l’operazione Mepal-Alyssa. Non ci sarebbe stato quindi falso in bilancio nell’operato della società palermitana che ora punta a far decadere la sentenza di primo grado visto che fra i motivi della retrocessione da parte del Tribunale Federale Nazionale c’era appunto il falso in bilancio derivante da quell'operazione.