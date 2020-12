Chievo, Aglietti: "CI siamo specchiati un po' troppo. Contro la Reggina guai a lasciare spazi"

Anticipo di Serie B contro la Reggina al ‘Bentegodi’ per il Chievo Verona di Alfredo Aglietti, reduce da due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre gare. Questo il pensiero del tecnico clivense nella conferenza stampa della vigilia: “Quando si perde c’è sempre si parla e per come abbiamo perso noi c’è rammarico perché Abbiamo perso punti importanti. Dobbiamo ritrovare attenzione e agonismo perché ci siamo specchiati forse un po’ troppo. Creiamo tanto ma dobbiamo anche difenderlo. Gli episodi sono stati un po’ sfavorevoli ma dobbiamo essere bravi a girarli a nostro favore. Recuperi? Ci sono nuove assenze, mentre recupererò dei ragazzi che però non hanno più di 15-20 minuti. Abbiamo tre gare in pochi giorni e dovremo gestire al meglio tutte le energie. La Reggina? A livello di gioco e di sviluppo dovremo alzare la velocità contro una squadra chiusa, che gioca con cinque giocatori dietro mentre vedremo se davanti saranno due. Con l’infortunio di Menez hanno cambiato qualcosa in avanti e col Brescia hanno fatto bene. Sono una squadra e una società ambiziosa: sarà una partita difficile per la quale servirà pazienza limitando gli errori perché su quelli loro potrebbero ripartire. Io e Toscano? Abbiamo vissuto anni splendidi insieme, eravamo un bel gruppo e ci siamo tolti delle belle soddisfazioni. A Reggio Calabria ho vissuto forse gli anni più belli della mia carriera e Mimmo era uno dei miei ‘spacciatori’ di assist preferiti”.