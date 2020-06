Chievo, Aglietti: "Felice della prestazione, giocato con personalità"

Queste le dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Chievo Aglietti dopo il pareggio di Crotone.

Ricomincia con un punto e con una prova gagliarda il Chievo, capace di fermare il Crotone sull'1-1 in casa dei calabresi. Queste le dichiarazioni rilasciate nel post partita dal tecnico clivense Alfredo Aglietti e riportate da TGGialloblu.it: "Sono molto soddisfatto della prestazione, mentre il risultato non mi soddisfa del tutto. Penso che meritavamo molto di più e, se fossimo tornati a casa con una sconfitta, sarebbe stata una grande delusione. I ragazzi hanno dimostrato un'ottima forma atletica dall'inizio alla fine, nonostante dei piccoli ma prevedibili cali da entrambe le parti. Sul piano del gioco penso che siamo stati superiori al Crotone per buona parte della gara: questo ci deve dare delle motivazioni in più anche per le prossime partite. Abbiamo costruito più di cinque occasioni da goal importanti, giocando con personalità e senza scoraggiarci anche quando eravamo in svantaggio. Faccio i complimenti a Ceter per il gol, ma li faccio anche al resto della squadra. Era la prima partita dopo un periodo così particolare e lungo di stop: devo dire che sono stato contento di tutti i ragazzi che ho visto giocare oggi. Davanti avevamo una squadra che è in quella posizione di classifica non a caso e lo ha dimostrato. In attacco Armenteros e Simy sono due giocatori molto insidiosi: sia Rigione che Leverbe hanno fatto un'ottima gara".