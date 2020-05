Chievo, Aglietti sulla ripartenza: “Sarà dispendioso a livello fisico. Lotteremo per la Serie A"

Il tecnico del ChievoVerona Alfredo Aglietti intervistato da La Gazzetta dello Sport è tornato sull'impresa dello scorso anno alla guida dell'altro club veronese, l'Hellas, dove lavorò per un mese portandolo in Serie A facendo un parallelismo con il tour de force che aspettare la sua squadra e tutte le altre in B per finire il campionato: “Un mese senza tirare il fiato, una partita dietro l’altra, senza soste. Ho trasmesso in fretta i concetti alla squadra, che li ha recepiti al 200%. Un mese bellissimo, irripetibile: l’ambiente era sfiduciato, abbiamo lavorato bene sulle teste. - continua Aglietti – Con il Chievo avrei avuto più tempo, anche se sono arrivato in una situazione particolare. La squadra non stava facendo così male, era a cavallo dei play off. Magari la società si aspettava qualcosa in più, di lottare per la A diretta. L’obiettivo resta quello, dipende dalle prime 3 partite quando ripartiremo. Crotone fuori, poi Spezia e Frosinone in casa. Sarà un periodo molto impegnativo, stressante e dispendioso a livello fisico, si giocherà ogni 3 giorni in mesi caldissimi e andrà gestita bene la rosa perché ci sarà bisogno di tutti. Ripartenza giusta? La vita deve ripartire, nel calcio e non solo. Ci prendiamo qualche rischio, pur calcolato. Non va dimenticato quello che abbiamo passato e chi ci ha rimesso la vita, bisognerebbe ricordare sempre chi ha pagato questo prezzo”.