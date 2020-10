Chievo, Aglietti: "Troppi complimenti. Dobbiamo isolarci e continuare a lavorare". I convocati

Il tecnico del Chievo Alfredo Aglietti ha parlato della gara interna contro il Cosenza spiegando che in casa gialloblù si respira un clima positivo: “Abbiamo vissuto una settimana positiva in cui abbiamo lavorato bene e sulle ali dell’entusiasmo anche se ho letto un po' troppi complimenti nei nostri confronti. Dobbiamo isolarci da quello che viene dall’esterno e concentrarci sul lavoro come stiamo facendo cercando di affrontare ogni gare indipendentemente dall’avversario senza mai abbassare la guardia perché in questo campionato ci vuole poco a passare dalle stelle alle stalle. Squadra? Obi ha qualche problema, è convocato, ma non so se potrà giocare. Rientra Giaccherini che per noi è fondamentale essendo il capitano e spero di recuperare anche Bertagnoli e Di Noia. Margiotta? Sta abbastanza bene anche se non è al top, si tratta di una freccia in più là davanti. - continua Aglietti concentrandosi sugli avversari – Affronteremo una squadra in salute, che non perde da 10-11 partite considerando anche la passata stagione, che non molla mai e ha saputo pareggiare a Reggio Calabria giocando un tempo con l’uomo in meno. Lo scorso anno hanno fatto un miracolo e sono una squadra che ci crede fino all’ultimo secondo di ogni partita. Hanno ottimi calciatori, alcuni dei quali giocano assieme da parecchi anni, e non dimentichiamo che mettono in pratica un buon calcio. Baez e Carretta. Dovremo essere bravi ad approcciare bene la gara sapendo che incontreremo delle difficoltà”.

Di seguito, riportiamo poi l'elenco dei convocati:

Portieri: Bragantini, Seculin, Semper

Difensori: Colley, Cotali, Gigliotti, Illanes, Leverbe, Mogos, Pavlev, Renzetti, Rigione

Centrocampisti:Garritano Giaccherini, Ivan, Morsay, Obi, Palmiero, Zuelli

Attaccanti: Canotto, Ciciretti, De Luca, Djordjevic, Fabbro, Margiotta, Pucciarelli.