Chievo, Campedelli: "Importantissimo tornare in Serie A, ma le favorite sono altre"

vedi letture

Il presidente del ChievoVerona Luca Campedelli ha parlato della lotta per la promozione in Serie A spiegando di vedere altri club favoriti, senza però nascondere l’importanza di un eventuale salto di categoria: “La squadra è partita bene, ma deve migliorare se vuole fare quel passo avanti per essere considerata alla pari delle favorite. Ci sono altre squadre che hanno i favori del pronostico, mentre noi viaggiamo a fari spenti. - continua Campedelli – La Serie A è un volano unico per la visibilità e l’immagine di un club e anche per il suo settore giovanili. Una vetrina senza paragoni e quindi è importantissimo per il Chievo tornarci in futuro, ma sempre arrivandoci per gradi. Guardate il Perugia lo scorso anno, era partito per salire ed è retrocesso in Serie C”.