Chievo, Esposito: "Vogliamo riportare la società dove merita di stare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista del Chievo Verona Salvatore Esposito ha parlato ai microfoni di Pianetaserieb.com della sua prima stagione in cadetteria e degli obiettivi da raggiungere con la maglia gialloblù: “Nonostante una partenza al rallentatore siamo in lotta per il nostro obiettivo e posso dire che stiamo rispettando le aspettative di inizio anno. Sono abbastanza scaramantico e non voglio pronunciare quella parola, ma io e i miei compagni dobbiamo riportare questa società dove merita di stare. - continua Esposito parlando della sua stagione – Mi sento molto coinvolto in questa squadra, il mister e la società mi danno fiducia e per me è motivo d’orgoglio giocare con questa maglia. Marcolini poi giocava nel mio stesso ruolo e questo è un vantaggio perché mi trasmette tante conoscenze e mi spiega dove devo migliorare, mi ritengo fortunato ad averlo incontrato”.