Chievo, Frey: "Abbiamo grandissime potenzialità. La ripresa? E' troppo presto per capire"

Ospite delle colonne di TuttoB.com Nicolas Frey, difensore e senatore del Chievo Verona, si è raccontato analizzando i temi della serie cadetta ancora in attesa di capire se si potrà riprendere o meno la stagione: “Quando riprenderemo è una cosa che vedremo più avanti nel tempo - spiega il francese -. Purtroppo non è un momento facile per nessuno però cerco di vedere il lato positivo avendo trovato più tempo per i miei affetti. Noi giocatori siamo sempre in giro e in questa occasione ho potuto stare di più con loro”.

Sul valore del Chievo invece ha dichiarato: “La squadra penso che ha grandissime potenzialità, è formata da un bel mix tra giovani e giocatori esperti . Penso possa diventare questa la chiave del successo. Purtroppo però non siamo riusciti a esprimerci al massimo, ma penso che possiamo ancora far capire il nostro potenziale. Quando si riprenderà? È una cosa che vedremo più avanti”.