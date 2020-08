Chievo, Garritano: "Partita indescrivibile, dedica per tutto il gruppo"

Luca Garritano, giocatore del Chievo, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match pareggiato per 1-1 contro l'Empoli: il suo gol realizzato al 97' ha permesso ai veneti di accedere alle semifinali dei Playoff di Serie B. "E' stata una partita indescrivibile, potevamo sbloccarla noi su rigore poi hanno avuto l'opportunità loro. Non abbiamo mai mollato riuscendo a portare a casa un risultato positivo, che ci consente di approdare in semifinale: la squadra sta pedalando tantissimo. Sono contento di riuscire a far gol e aiutare il Chievo a raggiungere gli obiettivi, la dedica è per tutto il gruppo".

L'apporto di mister Aglietti

"Il tecnico ci dice di portare a casa la vittoria ad ogni partita, oggi potevamo contare anche sul pareggio ma abbiamo giocato per vincere. Ora ci godiamo il momento, sarà fondamentale il recupero perché si gioca ogni tre giorni: siamo felicissimi ma anche stanchissimi dopo 120'".

Ora la doppia sfida con lo Spezia

"Sarà una partita aperta come quella di stasera, fisicamente loro staranno un po' meglio ma quando arrivi a questo punto il cuore va messo oltre l'ostacolo: Bisognerà svenire in campo prima di lasciare spazio agli avversari".