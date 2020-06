Chievo, Giaccherini: "Far risultato pieno a Crotone per rimettersi in corsa per la A diretta"

"E' stata una lunga attesa, finalmente sabato si torna in campo, siamo carichi e motivati, questa è la nostra vita, il nostro lavoro: dispiace non ci sia il pubblico, le gare con i tifosi sono un altro spettacolo, ma noi andremo in campo con la giusta testa, perché ci siamo allenati sempre bene, sia a casa che nella mini preparazione. Abbiamo poi già giocato senza spettatori negli ultimi due mesi prima del lockdown".

Ai canali ufficiali del Chievo Verona, esordisce così Emanuele Giaccherini, che prosegue poi parlando della gara che sabato vedrà i clivensi impegnati contro il Crotone: "Lo spogliatoio è mancato tanto, condividere gioie e dolori con i compagni, così come il campo, ma siamo proiettati al Crotone: è una gara importante, come le altre nove che rimarranno, troveremo un avversario forte, che non a caso è secondo, ma faremo la nostra gara per vincere. Fare risultato pieno vorrebbe dire mettersi in corsa per la promozione diretta, all'andata fu la gara in cui rientrai dall'infortunio subito al Venezia e riuscii a segnare il gol deciso, da li vogliamo ripartire: fu una gara importante per me e per tutti i miei compagni. Ma attenzione, loro sono organizzati, giocano un ottimo calcio, prediligono il gioco da dietro, tengono la palla e hanno giocatori molto tecnici: vogliamo comunque metterli in difficoltà".

Conclude poi: "La rosa sarà importante, ci saranno tante variabili adesso che subentrano, come il caldo e le gare ravvicinate. In questi casi il recupero da una gara all'altra sarà fondamentale, a livello sia fisico che mentale, perché le gare andranno giocate al massimo. Ma il mister sarà bravo a dare spazio a tutti, poi noi dovremmo interpretare bene le sue indicazioni: ce la metteremo tutta per raggiungere il nostro obiettivo, anche per poter aprire la prossima stagione con il pubblico in Serie A".