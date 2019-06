Chievo, Kiyine in uscita: sulle sue tracce Parma e Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riportato da Sky Sport, Sofiane Kiyine andrà via dal Chievo. Sul centrocampista classe 1997 c’è l’interesse di due club di Serie A, Parma e Torino. A gennaio per il marocchino si era mosso anche il Napoli, che però adesso sembra essersi completamente tirato indietro.