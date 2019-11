Conferenza stampa di Michele Marcolini, tecnico del Chievo Verona, alla vigilia della trasferta in casa del Frosinone. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni: "È scontato dire che sarà una gara complicata contro una squadra che è partita per vincere il campionato e ha fatto un mercato per quell'obiettivo. In casa ha raccolto la stragrande maggioranza dei propri punti quindi sarà una sfida assolutamente complicata che andremo ad affrontare come tutte le gare precedenti. Ovvero cercando di fare una gara equilibrata, con una pressione alta. Loro sono cresciuti molto in fase difensiva, sono più coperti e compatti e questo li ha portati a conquistare più punti. Il Frosinone è una squadra che sicuramente ad oggi ha trovato qualche equilibrio diverso rispetto ad inizio anno"