Il tecnico del ChievoVerona Michele Marcolini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Livorno: "La squadra di Breda ha trovato equilibri diversi rispetto alle prime partite di campionato e sappiamo che uscire da lì con un risultato positivo sarà complicato, ma noi vogliamo riuscirci e faremo di tutto per alimentare il nostro entusiasmo.

Gli infortunati? Vaisanen è recuperato e anche Obi sta molto meglio. Non sono deluso dalla mia squadra, sono un po’ arrabbiato perché vorrei che i ragazzi riuscissero a raccogliere quello che creano. In primis per ritornare ad avere un entusiasmo diverso.

Abbiamo lavorato sulle conclusioni come facciamo sempre. Non metto la croce addosso a nessuno, se ci troviamo così spesso davanti al portiere è perché i movimenti sono fatti in modo corretto. Dobbiamo insistere e avere l’atteggiamento giusto".