Chievo, Marcolini: "Vogliamo la Serie A. Qui a lungo in panchina"

© foto di Carlo Giacomazza/tuttosalernitana.com

Il rilancio del Chievo dopo la retrocessione in Serie B è stato affidato a chi conosce bene la realtà clivense: Michele Marcolini. Il nuovo tecnico gialloblu si è raccontato oggi a La Gazzetta dello Sport: "Subito in Serie A? Tutti quelli che vogliono bene al Chievo lo sperano. Prima però bisogna ritrovare la mentalità e lo spirito che hanno fatto grande questo club. Dalla Champions alla Serie B cosa è cambiato? Il Chievo si è strutturato, non è più la simpatica novità. È una realtà consolidata, che ha vissuto un’annata negativa e deve ripartire puntando sul proprio DNA. Come nel 2007, anche se questo gruppo non si conosce bene come quello di allora. Il mio obiettivo personale? Voglio ripetere il percorso da calciatore, sempre cicli lunghi".