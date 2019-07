Chievo, Meggiorini: “Dobbiamo giocare con cuore e rabbia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centravanti del ChievoVerona Riccardo Meggiorini ha parlato sulle colonne de L’Arena degli obiettivi per la prossima stagione con la voglia di riportare il club dove merita: “La retrocessione fa parte della storia del calcio, della nostra vita. Capita di inciampare e stavolta è successo a noi, ma l’importante è rialzarsi in fretta tutti assieme. La Serie A mi mancherà ed è lì che vorrei tornare nella prossima stagione, c’è un nuovo percorso da affrontare con rabbia e cuore. - continua Meggiorini – Con Marcolini ho avvertito subito del feeling, poi Campedelli e Pellissier hanno un' idea chiarissima per il futuro. Chi non se la sente adesso, meglio si faccia da parte ed è un pensiero condivisibile. Ci aspetta una stagione di sacrifici, da vivere con umiltà, con la testa giusta, con i pensieri giusti. Io una bandiera? Accetto la responsabilità, me la voglio sentire addosso”.