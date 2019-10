Chievo, Meggiorini: "Partiti col freno a mano, ma ora stiamo crescendo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Riccardo Meggiorini, attaccante del ChievoVerona, ha palato a Tuttosport dell'avvio di stagione dei veneti e della crescita della squadra: “Partita dopo partita stiamo miglioramento e la vittoria contro l’Ascoli è importante in quest’ottica, difficile però dire a quale percentuale di crescita siamo arrivati, ma siamo consapevoli che bisogna raggiungere il fretta il giusto equilibrio per fare più risultati positivi possibile. Al momento siamo in zona play off, ma avremmo dovuto stabilizzarci lì fin da subito viste le qualità che ha questa squadra. Abbiamo perso qualche punto in avvio, ma penso sia solo il dazio da pagare per il percorso intrapreso”.