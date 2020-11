Chievo, Palmiero: "Mi piace giocare palla avanti, vedo così il calcio. Il mio mito? De Rossi"

Dalle colonne de L'Arena, in casa ChievoVerona, è intervenuto il centrocampista Luca Palmiero: "L’impatto è stato positivo con tutti. Sono arrivato e dopo tre giorni c’era la partita di Pescara. Sensazioni subito buone. Il merito va suddiviso tra tutti quanti. La squadra mi ha accolto bene, mi ha fatto sentire a mio agio. Merito dei compagni e merito del mister che mi ha buttato subito nella mischia. Io per caratteristiche, pur nella mia breve carriera, ho sempre cercato di giocare palla in avanti. È il mio modo di pensare il calcio. Poi penso senz’altro di poter fare di più di quello che ho fatto in questo inizio di stagione. Sono passate sette partite, la condizione ormai è ottimale. In assoluto vorrei migliorare sotto il profilo della personalità, del temperamento. E vorrei diventare più decisivo in zona gol. Segnando ma anche offrendo assist. Chi andrà in A? Le mie favorite sono Empoli, Spal, Lecce, Monza... Quelle che hanno speso di più. Poi ogni anno salta fuori la sorpresa e mi auguro che stavolta lo sia il Chievo. Dipenderà soprattutto da noi e dalla nostra capacità di mantenere la necessaria continuità di risultati".

Quando gli viene chiesto chi sia il suo idolo: "Daniele De Rossi. Mi piace e mi è sempre piaciuto tanto per la carriera che ha fatto, per il carisma, per il fatto che ha saputo diventare una bandiera della sua squadra".