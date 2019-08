Chievo, Pellissier: “Non voglio rovinare Bertagnoli. Serve un terzino”

Nel corso della sua conferenza stampa il responsabile dell’area tecnica del ChievoVerona Sergio Pellissier ha parlato anche di mercato soffermandosi in particolare sulla difesa: “Sicuramente prenderemo il terzino destro. Non voglio rovinare Bertagnoli come è successo con Depaoli. Depaoli era uno dei centrocampisti più forti che avevamo in quel momento. Lo abbiamo dovuto mettere o lo ha voluto mettere in difesa per mettere a centrocampo altri giocatori. Questo non vorrei farlo, vorrei trovare un terzino adeguato per la nostra categoria e metterlo dove merita, può farlo molto bene. Abbiamo cinque difensori centrali, se va via uno di loro ci penseremo. Abbiamo loro e andiamo avanti con loro".