Chievo Verona-Empoli, il parziale dei supplementari: avanti i clivensi con Garritano

Si è alzato il sipario sui playoff di Serie B, che vede quest'oggi in campo il primo quarto di finale, quello tra Chievo Verona ed Empoli (in palio la semifinale contro lo Spezia).

Novanta minuti decisamente emozionanti, ma chiuso sullo 0-0, tanto che si sono resi necessari i supplementari:

Due episodi chiave nel match: al Chievo, al 53' è stato assegnato il rigore grazie al ricorso al VAR da parte dell'arbitro (Ghersini di Genova), che solo con la tecnologia ha ravvisato il fallo di mano di Ricci in area, mentre all'87' è stato il turno dell'Empoli, penalty concesso dopo che Zuelli ha atterrato in area Mancuso Ma Brignoli ha respinto il tiro di Djordjevic, Semper quello di Ciciretti. Ecco quindi la mezzora aggiuntiva: che vede ora il Chievo in vantaggio. Su un traversone basso di Rigione, arriva dalle retrovie Garritano, che a distanza ravvicinata sblocca il match. Al 103', però, occasionissima per l'Empoli: nuovo ricorso al VAR, e secondo tiro dal dischetto per i toscani, a seguito di un fallo di mano di Dickmann: La Mantia spara di poco alto sopra la traversa, la formazione di casa chiude il primo tempo supplementare in vantaggio.

Di seguito il calendario completo dei playoff:

ORA IN CAMPO (parziale)

Chievo Verona-Empoli 1-0 [Semifinale: Spezia]

97' Garritano

MERCOLEDI' 5 AGOSTO

Cittadella-Frosinone [Semifinale: Pordenone]