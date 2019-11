Chievo, Vignato: "Vincere col Frosinone per prendere un bel vantaggio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attraverso i canali ufficiali del Chievo Verona, è intervenuto l’attaccante gialloblù Emanuel Vignato: "Adesso sto meglio, questa settimana credo di rientrare, già in questi giorni ho lavorato con la squadra e spero di rientrare. Comunque i miei compagni sono stati bravissimi, a Cosenza non è mai facile e abbiamo centrato un punto, col Crotone abbiamo vinto lo scontro di vertice prendendo tre punti fondamentali e con lo Spezia non abbiamo perso: direi che va bene così".

Nota poi alla gara contro il Frosinone: "Come noi, i ciociari sono retrocessi, sarà una gara tosta e importante tra due formazioni che ambiscono agli stessi obiettivi. Chi avrà la meglio potrà avere un gran vantaggio".