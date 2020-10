ChievoVerona, Garritano l'uomo in più: due gol in tre giorni per conquistare sei punti

È Luca Garritano l’uomo in più del ChievoVerona in questo inizio di stagione. Il centrocampista infatti con due gol in quattro gare è il capocannoniere dei veneti, ma sopratutto ha permesso ai suoi di conquistare sei punti – su sette – tenendo la squadra nella scia delle prime. Due gol pesantissimi che sono valsi le vittorie su Reggiana e Brescia negli ultimi tre giorni. Tornato al ruolo di mezzala il classe ‘94 ha fatto valere le sue qualità di incursore per andare al tiro in maniera pericolosa. Un’arma tattica preziosa per mister Aglietti, vista la duttilità del calciatore che può giocare anche su entrambe le corsie e sulla trequarti, che in attesa di vedere sbloccarsi le punte si gode l’ottimo inizio del centrocampista che ora è appena a una rete di distanza dal suo miglior score in carriera fatto segnare in cinque occasioni in passato, l’ultima proprio col Chievo nella scorsa stagione.