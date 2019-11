Cittadella, Diaw: "Se segnamo a Paleari in allenamento? Qualche volta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di DAZN al termine di Perugia-Cittadella, il centravanti granata Davide Diaw ha così commentato il successo del Curi, arrivato anche grazie ad un suo gol: "Se sono stanco? Sì, sono stanco morto! Però sono contento perché abbiamo corso tanto soprattutto nel secondo tempo, dove era importante sacrificarsi perché giocavamo contro una squadra fortissima, in casa loro. Siamo andati in doppio vantaggio nel primo tempo, nella ripresa sapevamo che c'era bisogno di soffrire e siamo contenti. Abbiamo fatto una grande partita - ammette l'ex Entella -. Venturato è un mister che vuol sempre andare avanti, non è uno che si copre e vuol sempre difendere attaccando. Ci abbiamo messo davvero tanto quest'oggi, volevamo difendere il 2-0 e adesso abbiamo la sosta per recuperare e successivamente pensare alla partita successiva. Se segniamo a Paleari almeno in allenamento? Sì, qualche volta lo facciamo (ride, ndr). L'ho detto anche l'anno scorso, forse ce lo permette per farci prendere fiducia! No dai, sappiamo di avere un gran portiere ma non prendiamo gol perché lavoriamo bene da squadra. La classifica? Non dovevamo guardarla quando eravamo ultimi, non dobbiamo guardarla neanche adesso. Questo deve insegnarci che col lavoro e col sacrificio si può raggiungere qualsiasi risultato".