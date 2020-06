Cittadella, Gabrielli: "Sarà un finale anomalo. Play off sarebbero un grandissimo risultato"

vedi letture

Il presidente del Cittadella Andrea Gabrielli ha parlato a Il Gazzettino del ritorno in campo della Serie B: “Dopo l'incertezza finalmente torneremo a concentrarci sul calcio e lo faremo con la grande voglia di ripartire. Siamo consapevoli che sarà un finale anomalo, una sorta di mini torneo e non è detto che l'epilogo possa essere in continuità con quanto successo fino a marzo. Ci saranno regole diverse, uno stress fisico e mentale che inciderà moltissimo anche perché i tempi sono stretti. - continua Gabrielli soffermandosi sugli obiettivi – Sulla carta tutto è possibile, ma dobbiamo stare attenti a non perdere terreno per puntare alle primissime posizioni. Disputare i play off anche in questa stagione sarebbe un grandissimo risultato e noi ce la metteremo tutta”.