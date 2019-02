© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Tre sconfitte consecutive per il Cittadella e a prendere la parola è il numero uno del club veneto Andrea Gabrielli. Ecco quanto riportato da Il Gazzettino: "È importante che i tifosi vengano allo stadio e facciano sentire la propria voce. L’incitamento è indispensabile. Vediamo nelle piazze del Sud quanto il pubblico contribuisca ai successi delle squadre: anche la nostra gente al Tombolato può offrire un contributo valido. E vedrete che le soddisfazioni torneranno al più presto. A Cosenza si è toccato il punto peggiore dell’anno, adesso siamo in ripresa. Non siamo ancora gratificati dai risultati, ma le prestazioni sono migliorate. Ci siamo abituati bene a pensare che il campionato di serie B fosse diventato una passeggiata per i nostri colori, invece il giro a vuoto ci ha fatto tornare con i piedi per terra e comprendere la nostra dimensione. Anche il Cittadella può fare i conti con momenti di sofferenza, lo dobbiamo mettere in preventivo".