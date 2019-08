Cittadella, i convocati di Venturato per il Carpi: out capitan Iori

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oggi pomeriggio sul secondario del Tombolato l’ultima rifinitura prima di Cittadella – Carpi, 3° turno eliminatorio di Coppa Italia in programma al Tombolato domani sera (ore 20.30).

Mister Venturato non potrà contare su capitan Iori, fermato per un turno dal Giudice sportivo, recuperati Vita e Vrioni rispetto alla gara contro il Padova.

Ancora ai box Frare, De Marchi e Benedetti. A loro si aggiunge Mora, uscito durante l’amichevole a San Martino di Lupari per un colpo alla caviglia.

Questa la lista dei 20 convocati:

PORTIERI

MANIERO Luca (98)

PALEARI Alberto (92)

DIFENSORI

ADORNI Davide (92)

CAMIGLIANO Agostino (94)

DRUDI Mirko (87)

GHIRINGHELLI Luca (92)

RIZZO Alberto (97)

ROSA Sebastiano (01)

CENTROCAMPISTI

BRANCA Simone (92)

BUSSAGLIA Andrea (97)

D’URSO Christian (97)

GARGIULO Mario (96)

PAVAN Nicola (93)

PROIA Federico (96)

VITA Alessio (93)

ATTACCANTI

CELAR Zan (99)

DIAW Davide (92)

PANICO Giuseppe (97)

ROSAFIO Marco (94)

VRIONI Giacomo (98)