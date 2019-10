Cittadella, Marchetti: "Raggiunta la salvezza, non ci poniamo limiti"

All’intervallo di Cittadella-Cosenza, match di apertura dell’8^ giornata del campionato di Serie B, i microfoni di RaiSport hanno intercettato il DG dei veneti Stefano Marchetti: “Abbiamo fatti anni molti buoni, ma il nostro obiettivo è quello di partire con umiltà per raggiungere quanto prima la salvezza, ma è chiaro che non ci poniamo limiti, abbiamo fame e voglia: raggiunto il primo step, vedremo cosa succederà. Ai giovani importanti uniamo dei calciatori esperti, il mix è quello giusto: lo abbiamo fatto da sempre, il calcio è equilibrio e noi vogliamo creare quello giusto, soprattutto nello spogliatoio. Ricordiamoci che in B ci sono sempre le sorprese”.

Andando sul suo percorso in Veneto: “Qua lavoro in grandissima autonomia, in 20 anni non ho mai esonerato un allenatore, credo che questo sia una cosa unica, ma basare il lavoro sui rapporti veri è la forza di questo club”.