Cittadella, Moncini: "Grande giornata per me e per la squadra"

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Grande protagonista oggi al Tombolato Gabriele Moncini, autore di una tripletta straordinaria che ne nobilita il talento. Queste le sue principali dichiarazioni nella sala stampa del Tombolato: “Sono contento perché oggi è andata bene anche se potevamo fare qualche gol in più. Il rigore? Non c’era, ho provato a cercare il contatto ma sono scivolato. Vorrei dedicare la vittoria al gruppo perché è stata una settimana tosta e ce la meritiamo. Cosa sta cambiando? Sicuramente abbiamo sbagliato atteggiamento a Cosenza e contro lo Spezia. Oggi siamo scesi in campo con l’atteggiamento giusto. Non era facile rimontare dopo il gol del Lecce, anche perché è una grande squadra, ma abbiamo dimostrato di potercela fare. Il gol subito è stata la scintilla che ci ha fatto svegliare. Siamo un organico forte, ma dobbiamo dare il 100%. Ora non è il momento di guardare la classifica. Dobbiamo sfruttare questo turno per rimetterci al meglio. Il passaggio al Cittadella? È stata una scelta studiata per tanto. Io già dai primi di gennaio volevo venire qua. La sfida contro il Brescia? Sarà una partita come oggi”, riporta Trivenetogoal.it.