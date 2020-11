Cittadella, Ogunseye: "A Pisa è stata la gara del riscatto di giornate non andate benissimo"

"La pressione la senti quando sei sul dischetto, specie se, come me, non segni da sei partite": dalle colonne de Il Mattino di Padova, esordisce così l'attaccante del Cittadella Roberto Ogunseye, che si è sbloccato sabato a Pisa.

Il numero 32 dei veneti ha poi proseguito: Quando sei lì sai che devi cercare di rimanere calmo e lucido. Ha deciso il mister che, non essendoci Iori, avrei tirato io. Sapevamo di dover riscattare giornate quasi sempre positive sul piano del gioco, ma in cui avevamo raccolto poco. Questi tre punti sono importantissimi per noi. Le partite le prepariamo sempre allo stesso modo, cercando di riuscire a recuperare palla quanto più in alto possibile. A volte ci riusciamo, a volte no, ma l’obiettivo è sempre quello. Tra noi ci troviamo bene, chi gioca comunque riesce a intendersi con i compagni e poi siamo abbastanza intercambiabili. Un aspetto, questo, che conterà moltissimo nelle prossime settimane, visto che, dopo la trasferta a Salerno di sabato, a dicembre ci troveremo a giocare sempre ogni tre giorni".