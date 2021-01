Cittadella, il Tiro Combinato: Ogunseye e Vita come i gemelli Derrick di Holly e Benji

Tra i personaggi della famosissima serie anime Holly e Benji, ci sono James e Jason Derrick, più conosciuti come i gemelli Derrick, centrocampisti-attaccanti e numeri 10 e 9 nella Hot-Dog oltre che presenze fisse delle giovanili della nazionale giapponese. I due sono noti per le loro tecniche acrobatiche, tra le quali figura il Tiro Combinato, ovvero un calcio simultaneo al pallone che molto spesso finisce in rete.

Fantascienza quella che si vede in tv? Non proprio, perché il Tiro Combinato si è visto sabato al "Mapei Stadium", dove si stava giocando il recupero della 5^ giornata del campionato di B tra Reggiana e Cittadella.

Correva il minuto 65', e il portiere della formazione emiliana ha trovato davanti a sè un tiro a giro di Roberto Ogunseye o quello a uscire di Alessio Vita: già, perché i due giocatori hanno calciato simultaneamente lo stesso pallone, esultando poi separatamente. Gol assegnato poi all'attaccante, ma sulla situazione si è scatenata l'ilarità del web.