© foto di Sinisa Erakovic/Foto Olimpia

Tegola a centrocampo per il Cittadella. Come già è stato annunciato dopo la diramazione dei convocati, Mario Gargiulo non prenderà parte al match di domani contro la Juve Stabia, ma anzi, dovrà osservare un periodo di stop. Nella gara contro il Pescara, infatti, ha subito una distorsione al ginocchio con interessamento del menisco, e fra 10 giorni sarà operato.