Cittadella, Venturato: "Mai una Serie B di questo tenore. Mercato? Rosa già completa"

Arrivano alcune brevi dichiarazioni sulla prossima Serie B e sul mercato che attende il Cittadella da parte di Roberto Venturato, tecnico dei veneti. Ecco quanto pubblicato questa mattina da Il Mattino di Padova: "Per il livello delle squadre salite dalla C, per quelle retrocesse dalla A e per alcune di quelle rimaste, Empoli e Frosinone su tutte, mi sento di dire che da anni non c’era una B di questo tenore. Il mercato? Ci siamo mossi in anticipo e questo ci consente di ripartire con una rosa già completa: dobbiamo riconoscere i meriti del direttore Marchetti, che è sempre molto veloce. Poi, certo, occorrerà tener conto di eventuali richieste".