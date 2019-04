Cittadella, Venturato ne chiama venti: out Bussaglia, Siega e Rizzo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La 34esima giornata di Serie B vedrà di fronte, domani sera alle ore 21.00 al Tombolato, Cittadella e Cremonese. Mister Venturato deve rinunciare ancora a Finotto per una lesione muscolare all’adduttore sinistro rimediata contro il Livorno.Fermato per un turno dal Giudice sportivo Adorni che non sarà del match. Non convocati per qualche problema muscolare Bussaglia, Siega e Rizzo. Questi i 20 a disposizione:

Portieri: Paleari, Maniero.

Difensori: Benedetti, Parodi, Camigliano, Frare, Drudi, Ghiringhelli, Cancellotti.

Centrocampisti: Iori, Schenetti, Settembrini, Pasa, Proia, Branca, Maniero.

Attaccanti: Moncini, Panico, Scappini, Diaw.