Claud Adjapong e lo spazio che cercava: ecco i tre obiettivi del terzino del Lecce

Nelle prime partite esterno alto, adesso terzino di spinta. Che è poi quello che chiede Eugenio Corini ai suoi laterali di difesa in un Lecce che nelle ultime due uscite prima della sosta sembra finalmente aver individuato il suo assetto col 4-3-1-2.

Claud Adjapong in maglia giallorossa ha finalmente trovato la continuità che cercava e adesso non ha alcuna intenzione di fermarsi. Dopo una stagione a Verona trascorsa perlopiù in panchina tra le fila dell'Hellas, il terzino classe '98 ha deciso di scendere di categoria per rilanciarsi e fino a questo momento la sua si sta rivelando scelta felice: ha trovato in Corini allenatore con cui s'è subito istaurato il giusto feeling e nel Lecce la piazza giusta per il suo percorso di crescita.

Già in questo avvio di stagione la sua crescita dal punto di vista del gioco è apparsa evidente e adesso non ha alcuna intenzione di fermarsi: gli obiettivi sono quelli di continuare a giocare con continuità, ottenere la promozione col Lecce e poi, di conseguenza, essere riscattato per tornare in Serie A ma da protagonista.

Proprietà Sassuolo, Adjapong a fine stagione potrà essere acquistato dal club salentino per 2.5 milioni di euro.