Clemenza: "Sogno la Serie A col Pescara. Alla Juventus anni bellissimi"

vedi letture

Il centrocampista del Pescara Luca Clemenza ha parlato fra passato, presente e futuro rispondendo alle domande dei ragazzi della scuola calcio del club: “Ho passato tantissimi anni alla Juventus, la squadra che mi ha cresciuto sia come giocatore sia come uomo. Ho ricordi fantastici del tempo passato in quel club sopratutto quando con la Primavera ho vinto il Torneo di Viareggio. - continua Clemenza come riporta Tuttopescaracalcio.com - In futuro vorrei conquistare la Serie A con il Pescara anche se il sogno più grande resta giocare nella massima serie con la Juventus. Il Pescara è una società che stimo da anni e mi auguro che possa lanciarmi nel calcio che conta. Ripartenza? Il problema più grosso è legato a eventuali nuovi casi di possibilità nelle squadre che potrebbero portare il campionato a fermarsi nuovamente”.