Corsi: "Terzic e Zurkowski hanno preferito Empoli ad alcuni club di Serie A"

Attraverso le pagine di FirenzeViola.it Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, ha parlato della trattativa con la Fiorentina per l'arrivo al Castellani in prestito di Aleksa Terzic e Szymon Zurkowski: "Sono due ragazzi che conosciamo e hanno manifestato la volontà di venire a Empoli. A Terzic hanno parlato sia lo stesso Zurko che Dragowski, un altro che si è affermato da noi. Al di là del valore tecnico e fisico, c'è quello aggiunto di avere due ragazzi che hanno voglia di misurarsi con noi e di rappresentare questa società. Da quello che ci dicono i procuratori hanno rifiutato altre proposte, tra cui anche dalla Serie A. Il nostro ambiente ha qualcosa di particolare, nell'ultima stagione magari ha funzionato meno, ma per i giovani no, c'è sempre stato un occhio di riguardo. Obiettivi per la nuova stagione? Veniamo da una stagione piuttosto travagliata, in cui siamo andati un po' meglio nella seconda parte. Quest'anno abbiamo fatto una squadra più giovane, essenzialmente vogliamo stare a sinistra della classifica così da far esprimere al meglio anche quei ragazzi che abbiamo inserito. Il vero obiettivo è non ripetere quanto fatto fino a dicembre, visto che avevamo una classifica preoccupante. Stando lontano dai playout si pensa anche meglio ai playoff".