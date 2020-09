Cosenza, Baez nel mirino della Salernitana. Ma i calabresi non vogliono cederlo

vedi letture

La Salernitana ha messo gli occhi su Jaime Baez, attaccante classe '95, del Cosenza. L'uruguayano, che può occupare più ruoli in avanti, si è messo in mostra lo scorso anno segnando sei reti in 36 presenze e contribuendo alla salvezza del club calabrese che per questo sarebbe intenzionato a trattenerlo ancora in rossoblù. Lo riferisce Il Corriere dello Sport.