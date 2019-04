Cosenza, Braglia: "Brutta partita, ma abbiamo dimostrato attaccamento"

Fonte: cosenzachannel.it

© foto di Andrea Rosito

Piero Braglia ha analizzato ai microfoni di Jonica Radio il pari del suo Cosenza sul campo del Padova: "Non abbiamo fatto una grandissima partita perché spesso quando vieni da una prestazione importante si cala di testa e si rischia. Dobbiamo stare sui particolari per poter fare bene. Oggi è stata una partita brutta. L’unica cosa bella è stato il risultato perché la potevamo perdere. Eravamo tutti sottotono e non deve succedere perché queste sono partite importanti. Il Padova ha fatto la partita che doveva fare e ha provato a vincere. Abbiamo avuto un paio di occasioni importanti, ma le hanno avuto anche loro. Noi siamo in credito per tante situazioni: credo che alla nostra squadra manchino 6/7 punti. Questa squadra ha dimostrato di avere cuore e attaccamento alla maglia. Mbakogu? Gli voglio bene, lo conosco da una vita. Anche lui deve ritrovare e capire l’umiltà perché senza quella non si gioca a calcio a meno che non si è convinti di non poter fare di più, ma allora si smette di giocare. Oggi? Sono molto arrabbiato, ma il responsabile sono io. Il responsabile è sempre l’allenatore, in questo caso l’allenatore del Cosenza".