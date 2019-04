Cosenza, Braglia: "C'è il rischio di farci trovare già adagiati"

© foto di Andrea Rosito

Anticipo della 356^ giornata di Serie B che vedrà il Cosenza andare al 'Vigorito' per affrontare il Benevento. In conferenza stampa il tecnico dei calabresi Piero Braglia ha analizzato il match: "Giocheremo come abbiamo sempre fatto. Dobbiamo cercare di fare la partita e di raggiungere subito la matematica salvezza. Il rischio di farci trovare già adagiati c’è, tocca a noi spazzarlo via disputando una gara intensa da dedicare a tifosi e società. Il Benevento è una squadra forte, tra le candidate principali al salto di categoria. Può raggiungere l’obiettivo anche tramite i playoff. Loro cercheranno di vincere la partita in tutti i modi ma noi faremo altrettanto. Se ci andrà male pazienza! Devo dire che siamo diventati bravi ad interpretare le gare, speriamo di continuare a farlo domani sera e di regalare l’ennesima soddisfazione alla nostra gente. Inutile parlare troppo prima, le partite vanno giocate. Partiranno in 20, tutti i convocati hanno le stesse possibilità di giocare".