Cosenza, Braglia: "E' ora di tradurre sul campo le buone intenzioni"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la sosta delle Nazionali, riprende il campionato di Serie B, che sarà aperto domani dal match tra Cittadella e Cosenza. Alla vigilia, tra i calabresi, ha parlato mister Piero Braglia, per il fare il punto della situazione: “Abbiamo lavorato bene durante la sosta. Adesso facciamo parlare il campo, vediamo se saremo bravi a mettere in pratica i progressi visti durante gli allenamenti. Nella partita dell’anno scorso ci hanno nascosto il pallone, hanno uno staff e un allenatore che rappresentano quasi un’istituzione. Sono amalgamati e quadrati, bisogna fargli i complimenti per il campionato dell’anno scorso e per come si stanno comportando anche quest’anno. Dobbiamo portargli rispetto giocando la nostra solita gara, così come siamo abituati a fare dovunque. Siamo una squadra che si può salvare tranquillamente, con l’aiuto dell’ambiente che ci è sempre stato vicino. E’ arrivato però il momento di tradurre sul campo le buone intenzioni, giocando una grande partita e iniziando a fare punti importanti. Non potremo subire il loro palleggio altrimenti si mette male. Litteri si è ripreso, abbiamo bisogno di lui perchè aggiunge fisicità e qualità al nostro attacco. Adesso cominciamo ad avere soluzioni importanti nel reparto offensivo. Ho a disposizione giocatori forti ma devono dimostrarlo domenica dopo domenica. Rimbocchiamoci le maniche, è l’unico modo per ottenere risultati importanti”.