Cosenza, Carretta: "Non giochiamo 9 finali, ma un torneo a eliminazione diretta"

Ai microfoni di pianetaserieb.it, ha parlato l'attaccante del Cosenza Mirko Carretta che ha fatto il punto della situazione in vista della sfida contro la Cremonese. A oggi uno scontro salvezza: "Il Cosenza deve approcciare alle prossime gare esattamente come ha fatto sabato. Noi sappiamo che non giochiamo 9 finali, ma un torneo a eliminazione diretta. Per credere nel nostro traguardo dobbiamo evitare passi falsi ed è la ragione per cui anche a Cremona entreremo in campo con in testa un solo risultato: la vittoria, necessaria per avvicinare l’obiettivo che tutti noi abbiamo. Cremonese? In Lombardia sono stato veramente bene, venerdì ritroverò tanti amici con cui ho condiviso un bel percorso. Ma ora sono avversari, che giocheranno alla morte proprio come noi: il mio unico pensiero sarà aiutare la squadra a vincere. Erano partiti per altri obiettivi, ma non sono mai riusciti a esprimere il loro reale valore. Sono determinati ad allontanarsi dai bassifondi, non sarà una gara facile e dovremo stare molto attenti".