Cosenza-Entella 0-0, le pagelle: Idda è un gigante, attacco sterile. Conferma Borra, Paolucci faro.

COSENZA-VIRTUS ENTELLA 0-0

COSENZA

Saracco 6 - Contiene una conclusione tuttaltro che formidabile di De Luca nel primo tempo, respinge una bella punizione di Paolucci nella ripresa. Si dimostra attento nel neutralizzare gli unici tentativi avversari.

Ingrosso 6 - Buon esordio dell'ex Pisa in maglia rossoblu, tiene bene la posizione e si muove in sintonia perfetta con i compagni di reparto.

Idda 7 - Padrone assoluto sui palloni alti, rende molto complicata la partita degli attaccanti avversari rivelandosi ostacolo insormontabile.

Legittimo 6,5 - Bene in copertura, partecipa spesso alla costruzione del gioco trovando facilmente gli esterni. Dimostra di avere un buon piede.

Corsi 6 - Spinge quando può e lascia pochi spazi per le offensive, seppur sterili, degli avversari. Presenza numero 200 per il capitano rossoblu.

Bruccini 5,5 - Prova a far correre velocemente il pallone per eludere il pressing degli avversari. Poco partecipe in zona offensiva, in generale prestazione con più ombre che luci. (Dall' 82' Kone s.v.).

Sciaudone 5 - Se non fosse per la rovesciata tentata nelle fasi finali del primo tempo, faremmo fatica a ricordarci sue giocate degne di note. Quasi sempre viene saltato dai compagni in fase di costruzione, esce alla distanza nella seconda frazione di gioco ma la sua partita non è sufficiente.

Bittante 6,5 - Solo un bell'intervento del portiere avversario gli nega la gioia del gol nell'unica vera occasione della partita. Spinta costante sulla destra, De Col fa molta fatica a contenerlo.

Báez 6 - Partita dai due volti: a tratti incontenibile ma spesso commette errori grossolani. Gioca una infinità di palloni ed è inevitabile che poi commetta degli errori. L’assist per Bittante è da applausi.

Carretta 5,5 - Partecipa alla manovra ma manca il suo peso in zona gol. Nessun tentativo verso la porta avversaria, ci si aspetta molto di più da lui. (Dall' 82' Sacko s.v.).

Litteri 6 - Si impegna molto e si dimostra voglioso di dimostrare di meritare la maglia da titolare e l'occasione di essere protagonista a Cosenza. Bene nelle sponde, poco incisivo in zona-gol. (Dal 57' Gliozzi 5 - Esordio in maglia rossoblu dell'ex Monza senza alcuno spunto degno di nota. Si allarga troppo spesso finendo per isolarsi dalla manovra mentre serviva la sua presenza in area di rigore).

VIRTUS ENTELLA

Borra 6,5 - Provvidenziale su Bittante, sempre attento sui calci piazzati e nelle uscite ad anticipare i movimenti degli attaccanti avversari. Qualche brivido nelle giocate con i piedi, non di certo facilitato dalle condizioni precarie del terreno di gioco.

De Col 5 - Meglio in proiezione offensiva che in fase di copertura. Troppi spazi lasciati alle scorribande di Bittante e Legittimo, nel finale buca l'intervento difensivo e per poco Sacko non fa il colpaccio.

Chiosa 6,5 - Solito leader, detta i movimenti dell'intero reparto ed è quasi sempre in anticipo sugli avversari. Ha anche una buona occasione per provare a colpire ma è poco reattivo nel calciare.

Poli 6 - Partita sufficiente dell'altro centrale biancoceleste che limita al massimo le iniziative di Carretta. Può crescere tanto al fianco di Chiosa.

Costa 6 - Ingaggia un duello personale con Litteri. Ne esce vincitore dimostrando di avere grande esperienza e intelligenza nell'interpretare il ruolo. Limita troppo, però, le discese offensive.

Brescianini 5,5 - Tanti errori per il giovane centrocampista che non riesce ad incidere sul match nonostante dimostri grande grinta e spirito di sacrificio. (Dall' 81'Cardoselli s.v.).

Paolucci 6,5 - Solito metronomo in mezzo al campo, ogni manovra nasce dai suoi piedi. Non riesce però ad essere particolarmente illuminante, sempre presente quando si tratta di aiutare la linea difensiva.

Settembrini 5 - Molto nei ripiegamenti difensivi che in fase di costruzione, in cui si dimostra poco reattivo. Perde un paio di palloni sanguinosi in uscita che mettono a serio rischio la linea difensiva. Costretto al cambio per un problema fisico alla mezz'ora. (Dal 36' Toscano 6 - Pasticcia troppo in fase di costruzione, ma in interdizione è fondamentale. Sempre pronto al raddoppio degli avversari).

Crimi 5,5 - Svaria tanto dimostrando una discreta condizione fisica, ma per il ruolo di trequartista servirebbe maggiore rapidità. Troppo spesso è macchinoso e tarda a liberarsi del pallone, trovando pochi rifornimenti per gli attaccanti.

De Luca G. 5,5 - Prova a svariare per tutto il fronte offensivo ma combina davvero poco o niente. Da segnalare solo un tentativo a fine primo tempo che il portiere neutralizza facilmente. Ci si aspetta molto di più dal capocannoniere della scorsa stagione.

Brunori 6 - Partita di sacrificio dell'ex Juventus U23, troppo spesso isolato e preda dei giganti difensivi avversari. Non si da mai per vinto e fa quello che può, esce dal campo stremato. (Dal 70' Morra 6 -Buon impatto sulla partita, si mette in mostra per un paio di combinazioni niente male con Brescianini. Non riesce tuttavia a creare pericoli seri in zona gol).