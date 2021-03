Cosenza-Frosinone 1-2, le pagelle: Iemmello dà la svolta, bocciati Tiritiello e Gliozzi

Cosenza-Frosinone 1-2

Marcatori: 8' Crecco, 45' Novakovich, 86’ Szyminski.

COSENZA

Falcone 6,5 – Sempre molto attento e reattivo. Salva i suoi in più di un’occasione. Non ha particolari responsabilità sui gol subiti.

Tiritiello 5 – Troppo spesso in ritardo e fa molta fatica quando ha il pallone tra i piedi. Zampano lo punta con troppa libertà.

Idda 5,5 – Per un tempo tiene bene la marcatura su Kovakovich. Nella seconda frazione partecipa alla confusione dell’intero reparto.

Ingrosso 5,5 – Bada al sodo e si fa sempre sentire. Ma nella mezz’ora finale non riesce a trasmettere sicurezza ai suoi compagni in fase difensiva. (dal 89’ Trotta s.v.).

Gerbo 5,5 – Aiuta Tiritiello sulla corsia destra ma quando spinge è quasi sempre poco lucido o troppo lezioso. Impreciso.

Petrucci 6 – Tiene da solo l’intero centrocampo e non perde di vista Gori, molto mobile in fase offesiva.

Ba 5 – Kastanos dalla sua parte ha vita facile. Non riesce a schermare gli uomini alle sue spalle e la difesa ne risente. (dal 46’

Sciaudone 5,5 – Entra bene in partita, ma col passare dei minuti non riesce a contenere la fantasia di Kastanos).

Crecco 6,5 – Molto propositivo sulla corsia mancina, soprattutto nella prima parte di gara. Realizza il gol che porta in vantaggio i Rossoblu.

Tremolada 6 – Cerca di inventare come al solito, ma i suoi compagni non vanno alla sua velocità di pensiero. Serve l’assist per la rete realizzata da Crecco nel primo tempo. (dal 71’ Bahlouli 6,5 – Subito molto vivace, dà imprevedibilità. Dovrebbe essere più preciso nell’ultimo passaggio.)

Carretta 6 – L’unico a lottare dalle parti di Bardi. Fa molto lavoro sporco anche lontano dall’area. Con la sua uscita il Cosenza ha perso la sua fisicità. (dal 72’ Sacko 6 – Quando si accentra fa sempre molta paura. Sbaglia l’ultima scelta ma è un continuo pericolo per la retroguardia avversaria.).

Gliozzi 5 – Non aiuta Carretta. Poco presente in area e non lotta. Szyminski lo controlla con estrema facilità. (dal 83’ Mbakogu s.v.).

FROSINONE

Bardi 6 – Poco chiamato in causa. Molto sicuro nelle uscite. Non ha colpe sulla rete realizzata da Crecco.

Brighenti 5,5 – Non concentrato ad inizio gara, Crecco lo anticipa e porta in vantaggio il Cosenza.

Szyminski 7 – Segna il gol che regala i tre punti alla sua squadra con una bella girata di testa. Annulla Gliozzi per l’intera partita.

Curado 6 – Nella prima frazione concede troppo spazio a Carretta, ma dopo l’intervallo rientra in campo con maggiore determinazione e si riscatta.

Salvi 5,5 – Spesso presente in fase offensiva, dietro soffre le scorribande di Crecco e viene giustamente sostituito. (dal 69’ L. Vitale 6 – Dà il cambio di marcia ai suoi e mura in un paio di occasioni le conclusioni di Sacko.).

Gori 6 – Si spinge in zona di attacco per riempire l’area di rigore avversaria. Esce dopo un partita di grande sostanza. (dal 59’ Rohden 6 – Recupera molti palloni e spesso sfonda centralmente.).

Maiello 6 – Dà ordine al centrocampo, a volte pecca di precisione ma non si scompone. (dal 87’ Carraro s.v.)

Kostanos 6,5 – Dà qualità alla manovra, salta l’uomo con estrema facilità e prova spesso la conclusione verso la porta.

Zampano 6,5 – Destra o sinistra non fanno molta differenza per lui. Dopo il gol del vantaggio rossoblu, prende per mano i suoi correndo su e giù per la fascia.

Novakovich 7 – Lotta e cerca la sponda per i compagni. A fine primo tempo realizza uno splendido gol che dà la sveglia all’intera squadra. (dal 88’ Parzyszek s.v.).

Ciano 6 – Con il suo mancino è un pericolo costante, ma oggi non era proprio la sua giornata. (dal 60’ Iemmello 7 – Ha dato semplicemente la svolta alla gara. Aveva l’argento vivo addosso e con le sue conclusioni ha impegnato Falcone in più di un’occasione).