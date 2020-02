vedi letture

Cosenza-Frosinone, le formazioni ufficiali: Pillon all'esordio casalingo. Nesta col 3-5-2

Al via la 25^ giornata del campionato di Serie B, con Cosenza-Frosinone a far da apripista.

Prima gara casalinga per mister Pillon, vincente all’esordio sulla panchina cosentina in quel di Livorno: il mister conferma il 4-3-3 visto proprio in Toscana, di fatto anche confermando gli interpreti. L’unica novità è in difesa, con Lazaar dal 1’ in sostituzione dello squalificato D’Orazio. Risponde Nesta con il consueto 3-5-2, con D’Elia preferito al rientrante Beghetto: per il resto, date le assenze, il tecnico gialloblù fa di necessità virtù.

Le formazioni ufficiali:

Cosenza (4-3-3): Perina; Casasola, Capela, Idda, Lazaar; Bruccini, Kanoute, Sciaudone; Carretta, Asencio, Pierini

Frosinone (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Salvi, Rohden, Maiello, Haas, D’Elia; Dionisi, Novakovich.