Cosenza, Guarascio su Occhiuzzi: "Farò di tutto per fargli firmare un triennale"

Tra i maggiori fautori della salvezza del Cosenza c'è sicuramente mister Roberto Occhiuzzi, che, presa la squadra dopo il lockdown, ha collezionato 22 punti sui 30 a disposizione nelle 10 gare, centrando anche un record europeo.

Chiaramente l'intenzione del club è quella di confermarlo. Come ha detto patron Eugenio Guarascio, che, come riferisce tifocosenza.it, durante il Premio Laghi di Sibari, si è così espresso: "Con Occhiuzzi ci sono delle cose in cui basta uno sguardo per intenderci. Posso dire tranquillamente che farò di tutto per fargli firmare un triennale. Faccio l’anticipazione, di un qualcosa di cui non abbiamo neanche parlato. Perché ho deciso di fare così? A parte l’impresa della salvezza, io credo che lui rappresenti l’area tecnica del Cosenza. Perché è da 7 anni con noi. Perché è un ragazzo umile, con i piedi per terra. Perché ha una capacità incredibile di essere innovativo. Il calcio è in evoluzione e lui guarda anche alla modernità, e lui ha un grande futuro perché ha le idee. Avere oggi le idee e avere il coraggio, può rappresentare un punto di riferimento importante. Penso che con lui faremo una lunga strada insieme”.